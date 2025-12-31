Графік руху транспорту у Львові на Новий рік діятиме кілька днів, потім пасажирські перевезення повернуться до звичного розкладу.

Графік руху транспорту у Львові на Новий рік діятиме кілька днів, проте варто знати, до яких змін варто бути готовими, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі міської ради.

За повідомленням департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради, у зв’язку з новорічними святами та очікуваним зменшенням пасажиропотоку, 1 та 2 січня робота міського громадського транспорту буде організована за графіком вихідного дня.

Зазначається, що таке рішення пов’язане з тим, що більшість приватних підприємств у ці дні не працюватимуть або матимуть скорочений режим роботи.

Відповідно до графіку руху транспорту у Львові на Новий рік по-новому курсуватимуть міські автобуси, трамваї та тролейбуси. Міська влада наголошує, що зміни мають тимчасовий характер і стосуються виключно святкових днів, після чого пасажирські перевезення повернуться до звичного режиму роботи.

У міському управлінні також уточнили, що тролейбусний маршрут №27 упродовж 1 та 2 січня працюватиме без змін і курсуватиме за своїм стандартним розкладом. Пасажирам рекомендують заздалегідь планувати поїздки та враховувати святковий графік руху громадського транспорту.

«В цей час в місті є менший пасажиропотік, тому громадський транспорт працюватиме за розкладом вихідного дня. Автобуси, трамваї та тролейбуси курсуватимуть із більшими інтервалами, водночас перші й останні рейси будуть збережені. Просимо пасажирів врахувати це при плануванні своїх поїздок», — зазначив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.



Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати за проїзд у Львівській області: розрахунок став легшим для пасажирів.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Львівській області: де отримати підтримку.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на воду у Львові: експерт розповів, скільки потрібно платити для стабільного постачання.