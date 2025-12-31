Енергетики радять мешканцям заздалегідь перевіряти оновлення та планувати справи з урахуванням графіка відключення світла на cічень 2026 в Сумах.

Графік відключення світла на cічень 2026 в Сумах оприлюднили енергетичні служби, передає Politeka.

З'явився він сайті Сумиобленерго.

Планові роботи триватимуть у кілька дат і зачеплять приватний сектор та окремі міські вулиці.

Перші обмеження заплановані на 5 січня. У проміжок з 08:00 до 16:30 електропостачання тимчасово припинять у садовому товаристві «Дружба» (ділянки № 49, 53, 55, 69, 73, 82, 95, 121, 132, 167), на Берестовій (№ 6–24, 111), Фіалковому (№ 1–8), Тихому (№ 2, 6), Квітковому (№ 11), Ромашковому (№ 16) та 2-му Кленовому (№ 2/1).

Того ж дня з 09:00 до 15:00 без напруги залишаться будинки на вулицях Володимира Затуливітра (№ 57–85, включно з 65А та 76/1) і Андрія Реути (№ 11).

На 6 числа заплановані роботи з 08:30 до 14:30. Вони торкнуться Ярослава Мудрого (№ 45, 52), Героїв Чорнобиля (№ 1–10, 1А, 2А, 3/9), Іллінської (№ 2А, 5, 7, 7А, 50), Маґістратської (№ 20) та Набережної ріки Стрілки (№ 22).

Далі, 7 та 8 числа, обмеження триватимуть на Британській — від будинку № 1 до № 32, включно з дробовими адресами. Час робіт — з 08:30 до 14:30 або з 10:00 до 16:00, залежно від дати.

9 числа з 08:30 до 14:30 електроенергію вимкнуть на Михайла Лушпи (усі будинки з номером 5 та корпусами).

Окремий етап запланований на 15 січня. З 09:00 до 17:00 без світла залишаться адреси Кондратьєвського (№ 6–32, у тому числі 6/2, 26/2) і Троїцької (№ 9, 11, 13).

Енергетики радять мешканцям заздалегідь перевіряти оновлення та планувати справи з урахуванням графіка відключення світла на cічень 2026 в Сумах, аби уникнути побутових незручностей.

