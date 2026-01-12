"Чернігівобленерго" розробив детальні графіки відключення світла в Чернігові на 13 січня.

Графіки відключення світла в Чернігові на 13 січня будуть діяти в місті через планові роботи, тому важливо бути попередженим про обмеження, пише Politeka.net.

Про це попередили у "Чернігівобленерго".

У Чернігові 13 січня заплановані масштабні графіки відключення світла, які охоплять значну кількість вулиць у різних районах міста. Обмеження мають плановий характер і пов’язані з проведенням ремонтних робіт.

Зокрема з 9 до 17 години знеструмлять будинки, що знаходяться на вулицях:

Анатолія Шкурка — № 15, 17, 17а, 17б, 18–21, 23–27, 29, 30, 33, 36, 37а, 37б, 37в, 57, 57/126, 57/132

Берегова — № 4

Вишнева — № 1–10, 12, 16–21, 24, 26, 7а

Вороного Г. — № 21, 23, 25, 25а

Воскресенська — № 39, 41, 43, 45, 47

Востришева — № 13, 17, 18, 20–23, 25–30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46А

Ганни Барвінок — № 3–42

Гарамів — № 3–5, 7, 9, 10, 12, 12а, 14, 14а, 15–23, 21а, 22, 22а, 25

Глухівська — № 1–10, 2а, 2б, 3а

Господарська — № 3, 5–8, 11–15, 18, 19, 1А, 1Б, 13а, 15а

Дмитра Бортнянського — № 5–8, 11, 11а, 13–20, 19а, 20Б, 22, 24, 26, 26а, 28, 30

Забарівська — № 21, 22, 22а, 22б, 22г, 24, 24а, 26, 26А, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

Захисників України — № 24, 25, 27А

Івана Виговського — № 1–12, 14, 15, 17, 19–25, 30А, 32ж, 32з, 32и, 32К, 1а, 2а, 11а, 12а, 18а, 18б, 19б

Іоанна Максимовича — № 13, 15–21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 16а

Кирила Розумовського — № 2–101, 101а, 151, 151а, 153, 153а, 153б, 153В, 155, 155а, 157 (включно з літерами)

Кільцева — № 6, 6Б, 8, 10

Корюківська — № 1

Космонавтів — № 2А

пров. Кривоноса 2-й — № 1–10, 16–18, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 50–58, 8а

пров. Кривоноса 3-й — № 4, 5, 7, 9, 10, 13, 21, 23, 15а, 17а

Кривулевська — № 1–3, 5, 7, 9, 11, 2а, 3а, 11А, 11б

Кукушанка — № 1

Левка Лук’яненка — № 15

Липинського — № 62а

Лугова — № 51, 58

Механізаторів — № 17, 19, 21, 24–29, 34, 36–38, 40, 40а, 42, 42б, 44, 46, 28а

Милорадовичів — № 12

Новоукраїнська — № 1, 2, 4, 5, 7–10, 12–16, 18, 20, 9А

Оборонців Чернігова — № 17, 19, 19/1–19/6, 19б

Озерна — № 2, 3, 6, 8–11, 11а

Олегове поле — № 2–12, 1а, 1Г, 9А, 12Б, 1026

Олександрівська — № 24–30, 32, 33, 35–42, 44, 25а

Олексія Бакуринського — № 52

Олени Пчілки — № 3–42, 33а

Пантелеймонівська — № 14, 19, 12б

Перемоги — № 48; 143А, 145, 147, 149, 151

Півці — № 1–15, 17, 19, 21, 23, 25–29, 31, 33, 36–38

Привітна — № 2–21, 23, 25, 27, 20а, 27а

Промислова — № 15, 15В/1, 30, 32, 34, 36, 36а

Радіозаводська — № 3–9, 11, 13, 17, 19

Радіозаводська Друга — № 12–28, 31, 32, 34, 36, 18б

Радіозаводська Перша — № 1–4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16–23, 26

Радіозаводська Третя — № 2, 6, 10, 12, 15, 17–19, 23, 25, 27

Річкова — № 2–6, 4а, 5а, 6А

Романа Бжеського — № 35–58, 62, 41а

Сагайдак — № 1–24, 26, 28, 30, 32, 34, 36

Сагайдак 1-й — № 12, 17

Садова — № 11А

Седнівський — № 1–18

Сковороди — № 2, 3, 11–25, 27, 29, 31

Сосницька — № 1–124

Сосницький — № 4–9, 13, 19

Спаська — № 13–61, 34а, 36а

Степана Носа — № 4, 10–20, 22, 2а, 20а

Східна — № 1, 1а, 7, 10–12, 17, 25, 27, 35, 57

пров. Тракторний 1-й — № 2–9, 4а, 7б

пров. Тракторний 2-й — № 7, 19, 21, 23

Урожайна — № 45

Фабрична — № 3–52

Чернігівська — № 1–56, 24Б

Чернігівський — № 2–16, 64, 70

Шевченка — № 109–228В

Шкільна — № 2–20

пров. Шкільний — № 1

Юдашкіна — № 3, 5, 7–9, 1а

Яблунева — № 1–7, 1А, 2б, 3а, 5А, 8а

Яровий — № 9, 14а

Ящука — № 1, 2, 2а, 5, 9, 11, 13, 17–21, 23

Графіки відключень "Чернігівобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

