Графіки відключення світла в Чернігові на 13 січня будуть діяти в місті через планові роботи, тому важливо бути попередженим про обмеження, пише Politeka.net.
Про це попередили у "Чернігівобленерго".
У Чернігові 13 січня заплановані масштабні графіки відключення світла, які охоплять значну кількість вулиць у різних районах міста. Обмеження мають плановий характер і пов’язані з проведенням ремонтних робіт.
Зокрема з 9 до 17 години знеструмлять будинки, що знаходяться на вулицях:
- Анатолія Шкурка — № 15, 17, 17а, 17б, 18–21, 23–27, 29, 30, 33, 36, 37а, 37б, 37в, 57, 57/126, 57/132
- Берегова — № 4
- Вишнева — № 1–10, 12, 16–21, 24, 26, 7а
- Вороного Г. — № 21, 23, 25, 25а
- Воскресенська — № 39, 41, 43, 45, 47
- Востришева — № 13, 17, 18, 20–23, 25–30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46А
- Ганни Барвінок — № 3–42
- Гарамів — № 3–5, 7, 9, 10, 12, 12а, 14, 14а, 15–23, 21а, 22, 22а, 25
- Глухівська — № 1–10, 2а, 2б, 3а
- Господарська — № 3, 5–8, 11–15, 18, 19, 1А, 1Б, 13а, 15а
- Дмитра Бортнянського — № 5–8, 11, 11а, 13–20, 19а, 20Б, 22, 24, 26, 26а, 28, 30
- Забарівська — № 21, 22, 22а, 22б, 22г, 24, 24а, 26, 26А, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57
- Захисників України — № 24, 25, 27А
- Івана Виговського — № 1–12, 14, 15, 17, 19–25, 30А, 32ж, 32з, 32и, 32К, 1а, 2а, 11а, 12а, 18а, 18б, 19б
- Іоанна Максимовича — № 13, 15–21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 16а
- Кирила Розумовського — № 2–101, 101а, 151, 151а, 153, 153а, 153б, 153В, 155, 155а, 157 (включно з літерами)
- Кільцева — № 6, 6Б, 8, 10
- Корюківська — № 1
- Космонавтів — № 2А
- пров. Кривоноса 2-й — № 1–10, 16–18, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 50–58, 8а
- пров. Кривоноса 3-й — № 4, 5, 7, 9, 10, 13, 21, 23, 15а, 17а
- Кривулевська — № 1–3, 5, 7, 9, 11, 2а, 3а, 11А, 11б
- Кукушанка — № 1
- Левка Лук’яненка — № 15
- Липинського — № 62а
- Лугова — № 51, 58
- Механізаторів — № 17, 19, 21, 24–29, 34, 36–38, 40, 40а, 42, 42б, 44, 46, 28а
- Милорадовичів — № 12
- Новоукраїнська — № 1, 2, 4, 5, 7–10, 12–16, 18, 20, 9А
- Оборонців Чернігова — № 17, 19, 19/1–19/6, 19б
- Озерна — № 2, 3, 6, 8–11, 11а
- Олегове поле — № 2–12, 1а, 1Г, 9А, 12Б, 1026
- Олександрівська — № 24–30, 32, 33, 35–42, 44, 25а
- Олексія Бакуринського — № 52
- Олени Пчілки — № 3–42, 33а
- Пантелеймонівська — № 14, 19, 12б
- Перемоги — № 48; 143А, 145, 147, 149, 151
- Півці — № 1–15, 17, 19, 21, 23, 25–29, 31, 33, 36–38
- Привітна — № 2–21, 23, 25, 27, 20а, 27а
- Промислова — № 15, 15В/1, 30, 32, 34, 36, 36а
- Радіозаводська — № 3–9, 11, 13, 17, 19
- Радіозаводська Друга — № 12–28, 31, 32, 34, 36, 18б
- Радіозаводська Перша — № 1–4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16–23, 26
- Радіозаводська Третя — № 2, 6, 10, 12, 15, 17–19, 23, 25, 27
- Річкова — № 2–6, 4а, 5а, 6А
- Романа Бжеського — № 35–58, 62, 41а
- Сагайдак — № 1–24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
- Сагайдак 1-й — № 12, 17
- Садова — № 11А
- Седнівський — № 1–18
- Сковороди — № 2, 3, 11–25, 27, 29, 31
- Сосницька — № 1–124
- Сосницький — № 4–9, 13, 19
- Спаська — № 13–61, 34а, 36а
- Степана Носа — № 4, 10–20, 22, 2а, 20а
- Східна — № 1, 1а, 7, 10–12, 17, 25, 27, 35, 57
- пров. Тракторний 1-й — № 2–9, 4а, 7б
- пров. Тракторний 2-й — № 7, 19, 21, 23
- Урожайна — № 45
- Фабрична — № 3–52
- Чернігівська — № 1–56, 24Б
- Чернігівський — № 2–16, 64, 70
- Шевченка — № 109–228В
- Шкільна — № 2–20
- пров. Шкільний — № 1
- Юдашкіна — № 3, 5, 7–9, 1а
- Яблунева — № 1–7, 1А, 2б, 3а, 5А, 8а
- Яровий — № 9, 14а
- Ящука — № 1, 2, 2а, 5, 9, 11, 13, 17–21, 23
Графіки відключень "Чернігівобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: де саме діють нові ціни в січні.
Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: яких цін чекати з січня.
Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: список вакансій, де готові платити від 17 тисяч.