Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що цього року Трамп точно спробує змінити владу на Кубі, а в іншій півкулі до протестів в Ірані підключиться Ізраїль, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

На думку експерта, допомогти народу Ірану, напевно, наважиться прем'єр Ізраїлю Нетаньягу. До 27 жовтня, пояснює він, в Ізраїлі мають відбутися парламентські вибори, і якщо Нетаньягу сьогодні проведе революцію в Ірані, то завтра зможе провести дострокові вибори та перемогти, забезпечивши собі владу ще на 4 роки.

«Це для нього чудовий шанс. І Нетаньягу цей шанс, мабуть, не проґавить. Я думаю, що він зламає, вмовить Трампа. Недарма ж Нетаньягу літав перед Новим роком вмовити Трампа таки добити Іран. Тому не знаю, чи наважиться Трамп, але мені здається, що наважиться Нетаньягу, і тоді ми побачимо, як Трамп до нього підключається, як він підключився до цієї ракетної війни проти ядерного потенціалу», – пояснює Михайло Шейтельман.

Інша важлива точка – це Куба як символ поразки США. Тим паче, зазначає експерт, це зараз найслабша ланка, адже з Мексикою так просто не повоюєш, з Колумбією теж, там величезне населення і суцільні партизани, а Куба – бідна країна, хоч кубинці і воюють по всьому світу, але їсти їм нема чого. До того ж, додає він, Трампу не обов'язково військовим шляхом захоплювати Кубу, можна змінити там по-різному владу.

«І Трамп наїхав на Кубу. Він сказав, що раніше Куба жила з венесуельської нафти та з венесуельського коксохіму, більше він цього не дозволить, тому оголосить блокаду і поступово цю Кубу задушить, влада там зміниться. З Куби вже виступили у відповідь. Але я вірю, що наступна ціль – Куба. Іран – це окрема історія. Я маю на увазі, що у півкулі США наступна ціль – не Гренландія, а Куба. Трамп спробує цього року щось із нею зробити», – стверджує Михайло Шейтельман.

