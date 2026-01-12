Графіки відключення світла у Вінницькій області на 13 січня носять плановий характер через ремонтні роботи.

13 січня вводяться графіки відключення світла у Вінницькій області, обмеження носять плановий характер через ремонти, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

Енергетики «Вінницяобленерго» проводитимуть планові технічні роботи на електромережах, які тимчасово можуть вплинути на стабільність електропостачання. Через ці заходи у Вінницькій області вводяться графіки відключення електроенергії на 13 січня.

13 січня з 9 до 16 години через профілактичні та ремонтні роботи не буде світла в селищі Кожухів за адресами:

Брацлавська: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15А, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 40Н, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61;

Вишнева: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Володимира Винниченка: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;

Гагаріна: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

Голованюка: 1, 1А, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 14, 16А, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76;

Затишна: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 20;

Кармелюка: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42;

Кооперативна: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21;

Лесі Українки: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

Лісова: 1;

Лугова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 45, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71.

Крім цього, з 11 до 17 години діютимуть знеструмлення у межах Замостянського району. Обмеження охоплять такі населені пункти:

Зарванці вулиця Л. Ратушної 2

Якушинці вулиці:

Барвінкова 1А, 2/4, 2А, 14А, 15, 19А;

Б. Хмельницького 1А, 8В, 143А;

Вишнева 1, 2, 5, 6, 7, 7А, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 26, 30, 301;

Д. Нечая 2, 6, 9, 10, 11, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 53, 301, 1260;

Енергетична 1А, 3, 8, 135, 148, 301, 1118;

Лисогорська 17, 19, 22, 86, 301, 1375;

Н. Яремчука 3А, 18, 23, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 39, 47, 1422;

Подільська 4, 6, 11, 17, 19, 65;

Садова 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 32А, 32Б, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 63, 64, 64А, 65, 65А, 67, 70;

С. Килимника 1, 2, 4, 5, 15, 18, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 33, 39, 40, 42, 46, 65, 74, 96, 302, 538, 1566, 1584;

Солов’їна 1, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 25, 28, 30, 77, 86;

Ягідна 6, 6/1, 7, 15, 16, 18, 23, 29, 35, 56, 301;

провулок Садовий 2, 3, 4, 4А, 6, 7, 53.

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті «Вінницяобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: як оформити виплату від держави.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: які навички потрібно мати, щоб отримувати до 26 000 гривень.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: список вакансій, де готові платити від 17 тисяч.