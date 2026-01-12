Обленерго попереджає про додаткові графіки відключення світла в деяких громадах Харківської області на 13 та 14 січня 2026 року.

13 та 14 січня 2026 року під час проведення планових робіт в електромережах у Харківській області застосовуватимуть нові локальні графіки відключення світла, пише Politeka.

У межах Мерефʼянської міської територіальної громади в Харківській області, за даними обленерго, додаткові графіки відключення світла діятимуть орієнтовно з 9:00 до 17:00:

13 січня – села Утківка, Верхня Озеряна, Нижня Озеряна;

14.01 – місто Мерефа (район Центр).

Також обмеження електропостачання у вівторок і середу торкнуться Люботинської міської територіальної громади, повідомляє Politeka. Знеструмлення відбуватимуться приблизно з 9 до 17 години.

13 січня 2026 року графіки відключення світла діятимуть у місті Люботин Харківської області для будинків по вулицях Івана Сірка, Збройних сил України, Каманіна, Левка Мацієвича, Олександра Довженка, Партизанська, Ударна, Будянська, Вільхова, Василя Данилевського, Веселкова, Водянська, Врожайна, Гната Хоткевича, Деповська, Камишевата, Колодяжна, Коротичанська, Національної гвардії України, Нове Життя, Новобаварська, Північна, Пантелеймона Куліша та ін.

А 15 числа планові знеструмлення відбудуться частково в селищах Манченки (СТ "Моноліт", вʼїзд Совхозний) та Спартами (вул. Ботанічна, Нова, Миру, Троїцька, пров. Троїцький).

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.