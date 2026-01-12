Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області впливає на щомісячні витрати родин.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області зафіксували у місті Рені з початку 2026 року, інформує Politeka.

З 1 січня для місцевих споживачів оновили розцінки на централізоване водопостачання та водовідведення. Причиною перегляду стали зростання мінімальної зарплати, підвищення прожиткового мінімуму й подорожчання електроенергії.

Згідно з новими розрахунками, один кубометр води коштує 38,87 гривні, що на 7,2% перевищує попередній показник. Послуги каналізації зросли у ціні до 47,62 гривні, демонструючи підвищення на 17,4%.

У КП «Водоканал» Ренійської міської ради пояснюють, що раніше встановлені ставки компенсували лише 91% реальних витрат. Збільшення оплати праці, коригування соціальних стандартів та енергетичні витрати створили додаткове фінансове навантаження на підприємство.

Упродовж 2026 року планують подати понад 478 тисяч кубометрів води та прийняти близько 255 тисяч кубометрів стоків. Минулого року громада відмовилася від перегляду цін, а різницю тоді покривали коштом бюджету після створення ініціативної групи.

Експерти радять мешканцям уважно фіксувати показники лічильників і раціонально використовувати ресурси, аби зменшити вплив підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області на щомісячні витрати родин.

У міській раді також рекомендують стежити за офіційними повідомленнями та своєчасно сплачувати рахунки, щоб уникнути заборгованості й перебоїв у наданні послуг.

Крім того, в Одеській області, незважаючи на таку ситуацію, повідомляли про можливість отримання грошової допомоги.

