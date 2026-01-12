Грошова допомога для ВПО у Харківській області може бути припинена через певні обставини та фінансові рішення.

Грошова допомога для ВПО у Харківській області має низку умов, за яких її нарахування зупиняється, і однією з найпоширеніших причин є купівля житла, повідомляє Politeka.

Грошова допомога для ВПО у Харківській області передбачає дотримання норм Порядку, затвердженого постановою Кабміну №332 від 20.03.2022.

Саме в цьому документі визначені підстави для відмови або припинення виплат. У переліку зазначені випадки придбання житла або наявність нерухомості, що не відповідає вимогам для продовження соцдопомоги.

Ключовим фактором є сума покупки, адже якщо будь хто з членів сім’ї придбав квартиру, будинок або земельну ділянку дорожче ніж 100000 грн протягом останніх 3 місяців або під час отримання виплат - соцвиплату мають скасувати.

Фахівці Юридичного порадника пояснили, що грошова допомога для ВПО у Харківській області може припинятися навіть у випадках придбання недорогої нерухомості.

Якщо член сім’ї має у власності будівлю, яка перебуває на територіях, де не велись бойові дії або де вже визначили дату їх завершення, або якщо таке житло є на окупованій території і здається в оренду, це є підставою для припинення виплат.

Важливим є і те, коли саме придбали нерухомість на територіях бойових дій чи тимчасової окупації, оскільки купівля після внесення цих територій до відповідного переліку також може позбавити сім’ю підтримки.

Юристи зазначили, що держпідтримка не припиняється, якщо житло знаходиться на тимчасово окупованих територіях або в зонах активних бойових дій, а також коли нерухомість визнана непридатною для проживання.

