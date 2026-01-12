Дефіцит продуктів у Запоріжжі формує значну різницю у вартості між окремими мережами.

Дефіцит продуктів у Запоріжжі вже позначається на вартості тепличних овочів і стає помітним для покупців, повідомляє Politeka.net.

Найбільші зміни зафіксовано у сегменті томатів.

Аналітики пов’язують подорожчання зі скороченням пропозиції після завершення активної фази тепличного вирощування. Попит при цьому залишається стабільним, що створює додатковий тиск на ринок.

Впливає й імпортна складова. Закордонні партії надходять обмеженими обсягами, а середня вартість таких томатів за тиждень зросла приблизно на 20%. Це швидко відображається у супермаркетах та спеціалізованих торговельних точках.

Подібна ситуація спостерігається і з тепличними огірками. Невеликі поставки у поєднанні з активними закупівлями з боку магазинів змушують продавців коригувати цінники. Фахівці пояснюють це сезонним спадом внутрішнього виробництва.

Експерти зазначають, що дефіцит продуктів у Запоріжжі формує значну різницю у вартості між окремими мережами. У деяких випадках розбіжності можуть сягати десятків відсотків.

Покупцям радять уважно стежити за змінами, порівнювати пропозиції та планувати закупівлі заздалегідь, щоб зменшити витрати на базові овочі в умовах обмеженої пропозиції.

Крім того, в Запоріжжі також можна отримати продукти безкоштовно.

Благодійна організація «Посмішка ЮА» й надалі реалізує гуманітарні ініціативи, спрямовані на підтримку людей, які зазнали негативних наслідків війни та потребують додаткової соціальної допомоги. Основну увагу фонд зосереджує на внутрішньо переміщених особах, пенсіонерах та інших представниках уразливих груп населення, забезпечуючи їх базовими ресурсами для щоденного життя.

