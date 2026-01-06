Новий графік руху транспорту в Рівному почали формувати після запуску додаткового автобусного маршруту.

Новий графік руху транспорту в Рівному наразі перебуває на етапі напрацювання через запуск автобуса №3, який із 1 січня почав курсувати між мікрорайонами Новий Двір та Північний, повідомляє Politeka.

У міському управлінні транспорту та звʼязку зазначають, що маршрут працює тимчасово без остаточного розкладу, адже упродовж кількох тижнів фахівці аналізуватимуть пасажиропотік, звернення мешканців та доцільність зупинок.

Як пояснив начальник міського управління транспорту та звʼязку Василь Сливка, автобуси №3 нині курсують такими вулицями:

Новодвірська, Березова, Студентська, Відінська, Академіка Грушевського, Богоявленська, Князя Романа та Василя Червонія. Транспорт зʼєднує Новий Двір із Північним без пересадок через центр.

Саме такого сполучення, за словами посадовця, найбільше потребували мешканці нових житлових кварталів, зокрема району Щасливого, де останнім часом зʼявилося чимало багатоповерхівок.

За результатами звернень жителів, саме напрямок у бік Північного став найбільш запитуваним, тому і було ухвалене рішення запустити додатковий маршрут. З урахуванням нього, потім зʼявиться новий графік руху транспорту в Рівному.

Пасажири вже встигли оцінити зручність нового сполучення. Мешканка міста Валентина розповіла, що раніше їй доводилося добиратися через центр із пересадкою, аби потрапити до родичів і до зупинки біля ринку «Чайка».

Тепер поїздка стала простішою і швидшою, а також дозволяє економити кошти. Водії також відзначають підвищений інтерес пасажирів до додаткового рейсу.

Після завершення тестування сполучення між Новим Двором і Північним планують забезпечувати вісім автобусів. Тож містяни вже очікують нового графіка руху в Рівному.

