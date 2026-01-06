Gідвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області спрямоване на приведення розрахунків у відповідність до фактичних витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області офіційно запровадили у місті Мена з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Про зміну розцінок повідомили після рішення місцевої ради, яке стосується роботи комунального підприємства «Менакомунпослуга».

Згідно з оприлюдненою інформацією, нові ставки торкнулися вивезення побутових відходів. Для мешканців приватного сектору щомісячна оплата становитиме 37,50 гривні з людини. Жителі багатоквартирних будинків сплачуватимуть 36,55 гривні за особу.

У виконавчому комітеті зазначили, що перегляд розцінок пов’язаний із реальними витратами підприємства. Зростання вартості пального, обслуговування техніки та зарплат працівників потребувало коригування фінансової моделі. Очікується, що це дозволить зберегти регулярність вивозу сміття та належну якість послуг.

Під час того ж засідання погодили рішення щодо підтримки постраждалих від війни. У межах програми «єВідновлення» одному з жителів Мени передбачили виплату у розмірі 30 580 гривень на відновлення квартири, яка зазнала пошкоджень.

Представники міської влади рекомендують громадянам уважно стежити за офіційними оголошеннями та своєчасно виконувати платіжні зобов’язання. Це допоможе уникнути заборгованостей і забезпечить стабільну роботу міських служб.

Таким чином, підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області спрямоване на приведення розрахунків у відповідність до фактичних витрат та підтримку безперебійного функціонування системи поводження з відходами.

Крім того, в Чернігівській області пенсіонери можуть влаштуватися на роботу.

