Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області має гарантувати безперебійну роботу систем водопостачання.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області розпочалося з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалила Канівська міська рада спільно з виконавчим комітетом під час останнього засідання. Нові розцінки торкнуться водопостачання, водовідведення та вивезення побутових відходів.

Вартість одного кубометра централізованої подачі води становитиме 55,74 гривні, а каналізаційні послуги коштуватимуть 38,28. Плата за поводження з відходами зросте близько на 17 відсотків.

Для мешканців багатоквартирних будинків із контейнерною системою щомісячний внесок за вивезення сміття складе 48,14 гривні з однієї особи. У приватному секторі ставки відрізнятимуться: за наявності контейнера — 48,14 грн, без нього — 40,02 грн. Транспортування одного кубометра змішаних відходів обійдеться у 127,49 гривні для населення, 138,74 — для бюджетних установ та 182,48 — для інших споживачів.

Начальник профільного відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури та енергоефективності Дмитро Балан пояснив, що підвищення базується на економічних розрахунках підприємств. На коригування вплинули зростання мінімальної зарплати, підвищення тарифів на електроенергію, податкове навантаження та подорожчання пального і матеріалів.

Міська рада наголошує, що частину витрат для вразливих категорій покриватимуть пільги та субсидії. Це дозволить комунальним службам стабільно функціонувати, своєчасно виплачувати зарплати та підтримувати мережі у належному стані.

Експерти радять мешканцям заздалегідь планувати сімейний бюджет, слідкувати за оновленнями державної допомоги та не затягувати з оплатою рахунків.

Таким чином, підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області має гарантувати безперебійну роботу систем водопостачання, каналізації та утилізації відходів упродовж наступного року.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Черкаській області: на якій посаді пропонують від 30 тисяч гривень.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Черкасах: що відомо про зміни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області: кому терміново потрібно написати заяву в Пенсійний фонд.