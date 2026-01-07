Саме в такому форматі реалізується програма безкоштовні продукти для ВПО у Миколаївській області.

Безкоштовні продукти для ВПО у Миколаївській області надають через спеціалізований центр підтримки Херсонщини, який працює у Миколаєві, повідомляє Politeka.net.

Інформацію про програму оприлюднив Координаційний центр надання допомоги для громадян, які вимушено залишили місця постійного проживання та тимчасово перебувають у регіоні.

Простір створили для переселенців із територій активних бойових дій, а також жителів, які потребують соціального супроводу. У межах роботи осередку надають кілька видів підтримки, зокрема продовольчу, юридичну та психологічну.

Центр працює з понеділка по п’ятницю, з 10:00 до 15:00. Відвідувачі можуть отримати консультації фахівців і продуктові набори відповідно до затвердженого графіка. Саме в такому форматі реалізується програма безкоштовні продукти для ВПО у Миколаївській області.

Для звернення необхідно пройти попередню електронну реєстрацію. Такий підхід дозволяє впорядкувати прийом, уникнути черг і забезпечити рівний доступ до допомоги для всіх заявників.

Окремо громадянам радять слідкувати за оновленнями у Telegram-каналі «Від Херсонщини для Херсонців». Там регулярно публікують актуальну інформацію щодо змін у графіку, умов отримання підтримки та нових програм.

Прийом здійснюють за адресою: місто Миколаїв, вулиця Генерала Карпенка, 46.

Роботу простору забезпечують за участі органів влади Херсонського регіону та місцевих структур. До співпраці залучені громади Лазурного, Чулаківки, Скадовська, Великої Копані та Бехтер.

Організатори зазначають, що діяльність центру спрямована на покриття базових потреб, адаптацію до нових умов проживання та стабілізацію життєвої ситуації людей, які постраждали від війни.

