Новий графік руху транспорту в Одесі покликаний розвантажити трамвайні та тролейбусні лінії.

Новий графік руху транспорту в Одесі почав діяти з 5 січня, повідомляє міська адміністрація, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає офіційний канал міста.

Запроваджені додаткові автобусні лінії дублюють діючі трамвайні та тролейбусні маршрути, а всі рейси на час запуску безкоштовні для пасажирів.

Соціальний маршрут «вул. Канатна (Куликове поле) – 14 ст. Великого Фонтану» повторює шлях трамвая №17, з’єднуючи центр міста з узбережжям. Відправлення від вул. Канатної здійснюються з 06:30 до 19:00, у зворотному напрямку — до 20:00. У години пік інтервал становить 8–10 хвилин, вдень — 25–30 хвилин.

Лінія «вул. Архітекторська – Залізничний вокзал» дублює трамваї №7 і №26, проходячи через ключові транспортні вузли. Відправлення починаються о 06:00 і тривають до 19:00 від вул. Архітекторської та до 20:00 від вокзалу. Пікові інтервали — 10–15 хвилин, вдень — 20–25 хвилин.

Маршрут «вул. Інглезі – вул. Рішельєвська» повторює тролейбус №9, сполучаючи ріг вул. Інглезі з центром. Час руху від вул. Космонавтів — 06:30–19:00, у зворотному напрямку — 07:20–20:00, з інтервалом 10–15 хв у години пік та 20–30 хв вдень.

Для тимчасової заміни трамваїв №1 та №7 працює маршрут «Залізничний вокзал – вул. 28-ї бригади» проспектом Князя Володимира Великого з піковими інтервалами 10–15 хв та денними 20–25 хв.

Також запущені автобуси «вул. Святослава Ріхтера – вул. Дігтярна» та «Тираспольське шосе (Два стовпи) – вул. Дігтярна», що забезпечують з’єднання з кінцевими точками тролейбусів та житловими районами, частина рейсів прямує до Західного цвинтаря.

Фахівці міськради наголошують, що новий графік руху транспорту в Одесі покликаний розвантажити трамвайні та тролейбусні лінії, підвищити доступність пересування для пасажирів та забезпечити регулярність рейсів упродовж дня.

