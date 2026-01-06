Енергетики попередили, які графіки відключення світла будуть застосовувати в Одеській області в середу, 7 січня 2026 року.

АТ "ДТЕК Одеські електромережі" оголосило про додаткові графіки відключення світла в області на середу, 7 січня 2026, повідомляє Politeka.

Зокрема, за повідомленнями енергетиків, графіки відключення світла, повʼязані з провеленням профілактичних робіт в електричних мережах, які мають підвищити надійність електропостачання в регіоні, торкнуться Окнянської селищної територіальної громади в Одеській області. Там 7 січня з 8:00 до 19:00 без електроенергії тимчасово залишаться мешканці таких населених пунктів:

Окни (для будинків по вулицях Героїв України, Затишна);

Гулянка (вул. Дружби, Лесі Українки, Шкільна);

Іванівка (Центральна).

Про інші графіки відключення світла в Одеській області ДТЕК може повідомити пізніше, стежте за актуальною інформацією на офіційних сторінках компанії, пише Politeka.

Загалом, за даними "Укренерго", споживання електроенергії в Україні зараз відповідає сезонним показникам. В усіх регіонах зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні.

Українців просять за можливості максимально обмежити використання потужних електроприладів і перенести його на нічні години – після 23:00. Раціональне енергоспоживання допоможе уникнути аварійних ситуацій та сприятиме скороченню тривалості вимушених знеструмлень.

