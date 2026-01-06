АТ "ДТЕК Одеські електромережі" оголосило про додаткові графіки відключення світла в області на середу, 7 січня 2026, повідомляє Politeka.
Зокрема, за повідомленнями енергетиків, графіки відключення світла, повʼязані з провеленням профілактичних робіт в електричних мережах, які мають підвищити надійність електропостачання в регіоні, торкнуться Окнянської селищної територіальної громади в Одеській області. Там 7 січня з 8:00 до 19:00 без електроенергії тимчасово залишаться мешканці таких населених пунктів:
- Окни (для будинків по вулицях Героїв України, Затишна);
- Гулянка (вул. Дружби, Лесі Українки, Шкільна);
- Іванівка (Центральна).
Про інші графіки відключення світла в Одеській області ДТЕК може повідомити пізніше, стежте за актуальною інформацією на офіційних сторінках компанії, пише Politeka.
Загалом, за даними "Укренерго", споживання електроенергії в Україні зараз відповідає сезонним показникам. В усіх регіонах зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні.
Українців просять за можливості максимально обмежити використання потужних електроприладів і перенести його на нічні години – після 23:00. Раціональне енергоспоживання допоможе уникнути аварійних ситуацій та сприятиме скороченню тривалості вимушених знеструмлень.
