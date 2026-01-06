Робота для пенсіонерів у Харкові дозволяє людям старшого віку залишатися активними.

Робота для пенсіонерів у Харкові охоплює кілька напрямів, де цінуються уважність, досвід і дисципліна, повідомляє Politeka.

На сайті work.ua з’явилися актуальні пропозиції для людей старшого віку у сфері транспорту, обслуговування клієнтів та виробництва.

Роботодавці підкреслюють стабільність виплат, офіційне оформлення та чіткий графік роботи. Однією з пропозицій є водій далекобійник із посвідченням категорії СЕ. Кандидати мають мати досвід, уважність за кермом і дотримуватися правил дорожнього руху.

Обов’язки включають перевезення вантажів територією України з постійними клієнтами та використання причепа. Компанія забезпечує власну ремонтну базу та оплату мобільного зв’язку. Зарплата варіюється від 40 000 до 70 000 грн залежно від виконаних завдань.

Ще одна вакансія доступна на автозаправних комплексах OKKO у районах Дробицький Яр та Горизонт. Потрібні заправники та молодші оператори АЗК. Роботодавець гарантує офіційне працевлаштування з першого дня, стабільну заробітну плату 13 000 грн, оплачувану відпустку на 24 дні та лікарняні.

Також залишаються актуальними пропозиції на виробничих підприємствах. ФОП Михайлюк М.В. шукає слюсаря для виготовлення обладнання для харчової промисловості. Заробітна плата становить 20 000–25 000 грн, з погодинною системою та преміями. Графік роботи — з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 18:00.

Таким чином, робота для пенсіонерів у Харкові дозволяє людям старшого віку залишатися активними, отримувати стабільний дохід і брати участь у соціальному житті міста.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: щоб отримати допомогу, потрібно виконати одну умову.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: ПФУ надає виплати на харчування, кому доступні.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: українцям приготували нові виплати.