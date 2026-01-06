Новий графік руху транспорту в Тернополі почав діяти наприкінці грудня та на початку січня, тож місцевим ешканцям варто враховувати зміни.

Новий графік руху транспорту в Тернополі запровадили з урахуванням зимового сезону та суттєвого зменшення кількості пасажирів на окремих напрямках, повідомляє Politeka.

На офіційному сайті міської ради проінформували, що зміни стосуються автобусних маршрутів №32 та №40, які курсують до міських кладовищ.

Новий графік руху в Тернополі був ухвалений для оптимізації роботи громадського транспорту в період низького навантаження.

Як пояснили у міській раді, з 29 грудня 2025 року автобус №32, що прямує до міського кладовища поблизу села Довжанка, почав курсувати лише у вихідні та святкові дні. Таке рішення ухвалили після аналізу кількості пасажирів, яка у будні дні виявилася мінімальною.

Посадовці наголосили, що у разі зростання попиту розклад можуть переглянути, однак наразі новий графік руху транспорту в Тернополі залишається чинним саме в такому форматі.

Окремі зміни торкнулися і автобуса №40, який здійснює перевезення до міського кладовища в селі Підгороднє. Від 2 січня 2026 року кількість рейсів на цьому напрямку зменшили.

Автобус відправляється від зупинки «Кооперативний коледж» об 11:00, 12:00 та 13:00 год, а зупинка «Міське кладовище» є відправною точкою у зворотному напрямку об 11:40, 12:40 та 13:40 год.

У міськраді підкреслили, що такий розклад відповідає реальним потребам місцевих мешканців у зимовий період.

Окрім цього, нагадаємо, що нещодавно повідомлялося про те, що у Чоркові почала діяти нова система оплати за проїзд. З 1 січня в Чортківській громаді почав працювати оператор ТОВ «Easy Soft» із м. Київ, який впроваджує автоматичну систему оплати.

