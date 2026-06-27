Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области остается актуальной темой для многих украинцев, поэтому рассказываем детали.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляется тем, кто вынужден арендовать жилье и искать финансовую поддержку в сложный период адаптации на новом месте, сообщает Politeka.

Речь идет о программе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, которая предусматривает компенсацию расходов на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц, в результате войны покинувших свои дома и проживающих на территории Днепропетровской области.

Денежная помощь для ВПЛ рассчитана на поддержку семей, получивших статус внутренне перемещенных лиц после 24 февраля 2022 года и пытающихся интегрироваться в общины региона.

В рамках инициативы средства предоставляются сроком на шесть месяцев. Важным условием участия является наличие у заявителей четкого плана дальнейшего обеспечения доходов, в частности, через трудоустройство или начало собственного дела.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области направлена, прежде всего, на переселенцев, которые оказались в сложных жилищных условиях. Это касается людей, проживающих в местах временного размещения, включенных в официальный перечень в соответствии с постановлением Кабинета министров № 930.

Также в список вошли те, кто вынужден проживать в помещениях, не предназначенных для длительного проживания, в частности в учебных или медицинских учреждениях, которые могут быть расформированы.

Под программу также подпадают жители модульных городков, граждане, арендующие жилье с неудовлетворительными условиями, или те, кому грозит выселение из арендуемого жилья.

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