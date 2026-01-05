У зв’язку з плановими роботами компанія «Сумиобленерго» сформувала детальні графіки відключення світла в Сумах на 6 січня.

Графіки відключення світла в Сумах на 6 січня стосуються десятків вулиць міста через заплановані ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Сумиобленерго».

У зв’язку з технічними роботами компанія «Сумиобленерго» сформувала детальні графіки відключення світла в Сумах на 6 січня. Графіки відключення світла на 6 січня будуть діяти з 8 ранку та триватимуть до 16:30 години за такими адресами:

Східна — № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 40А, 41, 43, 45, 45А, 45/1, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 65/1, 75

Георгія Нарбута — № 2–6, 8, 10–18, 19–30, 31, 31А, 32–40, 41–45, 46–50, 52–56, 59, 61, 61А, 63

Героїв полку «Азов» — № 1, 1А, 1Б, 2–9, 10–17, 18–25, 26–35, 36–44, 45–54, 55–63, 63А, 64–72, 73–80, 81, 81А, 82–87, 89, 89/1, 90–96, 98, 100, 102, 104, 106, 108

Старосільська — № 1А, 1Б, 1В, 2, 2/1, 2/2, 4–12, 14, 16, 16А, 18, 20

Урожайна — № 86, 88, 109, 111

Санаторний — № 6, 6/1, 7–21

Східний — № 16, 18, 20, 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6

Полковника Донця-Захаржевського — № 31, 33–39, 40, 41–45, 44/1, 44/2, 46–50, 51–55, 56, 56А, 57–60, 62

Миколи Сумцова — № 18

Молодіжна — № 65, 67, 76, 78, 78/1, 80

Караван — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 104, 106, 110, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 136А, 138

Мамаївщина — № 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36

Басівська — № 105

Полковника Донця-Захаржевського — № 61, 63, 64, 65, 66, 67А, 67Б, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 104, 105, 110, 124, 134

Обмеження також вводяться з 8:30 до 14:30 в будинках, що розташовані за такими адресами:

Героїв Чорнобиля — № 1, 1А, 2, 2А, 3, 3/9, 6, 8, 10

Іллінська — № 2А, 5, 7, 7А, 50

Ярослава Мудрого — № 45, 50, 52

Набережна ріки Стрілки — № 22

Маґістратська — № 20

Крім цього вимкнення стануться з 9:00 до 16:00 години за адресами:

Куликівська — № 75, 77, 79, 79А, 79Б, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 95/2, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116

Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям Сумської області рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

