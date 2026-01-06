Мешканцям рекомендують наперед врахувати графік відключення світла у Кіровоградській області на 7 січня.

Через планові технічні та ремонтні роботи було складено графіки відключення світла в Кіровоградській області на 7 січня, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Графіки відключення світла в Кіровоградській області на 7 січня охоплять низку населених пунктів області через масштабні ремонтні роботи. Так, відключать електрику через плановий ремонт в населеному пункті Байдакове. Знеструмлення діятимуть з 9 до 17 години за такими адресами:

Набережна № 9а, 4;

Садова № 1, 4, 6, 8, 11, 15-16;

Яблунева № 12, 16;

Розпашник № 7, 14-16, 18, 18а, 19, 22, 24.

Через плановий ремонт вимкнуть електрику з 9 до 15 години в населеному пункті Устинівка за такими адресами:

Миру, 1-2, 2А, 3, 4А, 5-8, 10-14, 16, 18;

Михайла Назаркевича, 1, 4-11, 13, 17, 19, 21, 23;

Об'їздна, 25А;

Захисників України, 1, 5-12, 14-18, 20, 22-32, 34, 36, 38, 40, 42, 44.

О.Мазуренка, 30, 34, 34А.

Також вимкнення вводять в населеному пункті Бобринець. Обмеження діятимуть з 9 до 17 години (8 годин поспіль) за такими адресами:

Базарна, 74

Каштанова, 2

Квіткова, 1, 3, 5-6, 8, 8А, 9-11, 13-15, 17, 21, 23, 25, 35, 37, 41

Народна, 6

Перемоги пров., 3, 5-6, 8-9, 9А, 10, 12, 13А, 13В, 14, 16

Соборна, 16, 18, 22, 25, 27, 28А, 30А, 31, 35, 37, 39, 40А, 42А, 44А, 49, 51, 53, 55, 59, 61

Знеструмлення також заплановане через плановий ремонт з 9:00 до 15:00. Обмеження стосуватимуться населеного пункту Новоградівка на вулиці Молодіжна, 40, 44Д.

Жителям рекомендують заздалегідь врахувати графік відключення світла в Кіровоградській області на 7 січня під час планування своїх справ. Енергетики також наголошують, що за потреби можуть бути додатково введені аварійні або стабілізаційні відключення.

