Подорожчання продуктів у Дніпрі продовжує відчутно впливати на вартість базових товарів у супермаркетах міста, повідомляє Politeka.

Сегменти бакалії, овочів та молочних виробів демонструють різний темп зростання цін.

У бакалії найбільше подорожчала гречка. Середня dfhnscnm на 1 кг зараз становить 47,82 грн, у порівнянні з 42,88 у листопаді. У Megamarket вона продається за 61,70, Novus — 44,79, Metro — 44,90, а Auchan пропонує продукт за 39,90. За останній місяць середній приріст склав 4,25.

Серед овочів найбільший стрибок показав буряк. Середня вартість кілограма — 10,83 грн, тоді як у листопаді dfhnscnm була 10,42. Megamarket пропонує буряк за 17,10, Metro — 7,90, Auchan — 7,50. Приріст за місяць склав 0,47, що відчутно впливає на сезонні салати та гарніри.

Молочні продукти також подорожчали. Сметана «Президент» 15% вагою 350 г у середньому коштує 55,19 грн. У мережах Auchan ціна 49,90, Metro — 56,68, Novus — 58,99. У листопаді середнє значення складало 51,64, тобто подорожчання склало 5,73 за упаковку.

Аналітики пояснюють зміни комбінацією факторів: підвищення тарифів на електроенергію та газ, здорожчання логістики, сезонна нестача деяких овочів та інфляційний тиск на основні товари. Через це навіть базові товари, які використовують щодня, дорожчають у більшості магазинів.

Для споживачів радять планувати покупки заздалегідь, звертати увагу на акції та порівнювати ціни у різних мережах. Локальні ринки залишаються більш доступним варіантом для овочів і бакалії.

Подорожчання продуктів у Дніпрі стає серйозним викликом для родин із обмеженим бюджетом, тому грамотне планування витрат у найближчі тижні допоможе зберегти фінансову стабільність.

