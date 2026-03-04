Новий графік руху поїздів у Київській області передбачає зміни для низки приміських маршрутів, що дозволить пасажирам більш гнучко планувати поїздкию

Новий графік руху поїздів у Київській області почав діяти з 3 березня і стосується кількох приміських складів, повідомляє Politeka.

Як проінформували в офіційному Телеграм-каналі АТ "Укрзалізниця", новий графік руху поїздів у Київській області передбачає, що окремі склади тепер курсують з понеділка по п’ятницю замість щоденних рейсів.

Це рішення прийняте з метою оптимізації на напрямках Київ – Ніжин та Київ – Фастів-1, а також для того, щоб пасажири могли скористатися альтернативними рейсами у випадку зміни свого маршруту.

Новий графік руху поїздів у Київській області виглядає так:

№6920 Київ-Волинський – Ніжин (альтернатива: №6918 Київ-Волинський – Ніжин);

№6028 Фастів-1 – Київ-Пасажирський (альтернатива: №6026 Фастів-1 – Київ-Пасажирський);

№6926 Київ-Пасажирський – Ніжин (альтернатива: №6924 Київ-Пасажирський – Ніжин та №6928 Київ-Волинський – Ніжин);

№6901 Носівка – Київ-Волинський (альтернатива: №6903 Ніжин – Київ-Волинський);

№6911 Ніжин – Київ-Пасажирський (альтернатива: №6909 Ніжин – Київ-Волинський);

№6009 Київ-Пасажирський – Фастів-1 (альтернатива: №6007 Київ-Пасажирський – Фастів-1 та №6011/6205 Київ-Пасажирський – Фастів-1 – Козятин).

Таким чином, оновлений розклад створює більш гнучкі умови для подорожей, допомагає пасажирам економити час та зберігати комфорт під час поїздок.

Цей графік враховує потреби пасажирів, умови курсування на залізниці та можливості для організації безпечних і своєчасних перевезень. Пасажирам радять заздалегідь планувати свої поїздки.

