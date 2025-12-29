Подорожание продуктов в Днепре продолжает оказывать ощутимое влияние на стоимость базовых товаров в супермаркетах города, сообщает Politeka.

Сегменты бакалеи, овощей и молочных изделий демонстрируют разный темп роста цен.

В бакалеи больше всего подорожала гречка. Средняя dfhnscnm на 1 кг сейчас составляет 47,82 грн по сравнению с 42,88 в ноябре. В Megamarket она продается за 61,70, Novus – 44,79, Metro – 44,90, а Auchan предлагает продукт за 39,90. За последний месяц средний прирост составил 4,25.

Среди овощей самый большой скачок показал свеклу. Средняя стоимость килограмма – 10,83 грн, тогда как в ноябре dfhnscnm была 10,42. Megamarket предлагает свеклу за 17,10, Metro – 7,90, Auchan – 7,50. Прирост за месяц составил 0,47, что ощутимо влияет на сезонные салаты и гарниры.

Молочные продукты тоже подорожали. Сметана "Президент" 15% весом 350 г в среднем стоит 55,19 грн. В сетях Auchan цена 49,90, Metro – 56,68, Novus – 58,99. В ноябре среднее значение составляло 51,64, то есть подорожание составило 5,73 за упаковку.

Аналитики объясняют изменения комбинацией факторов: повышение тарифов на электроэнергию и газ, удорожание логистики, сезонный недостаток некоторых овощей и инфляционное давление на основные товары. Поэтому даже базовые товары, которые используют каждый день, дорожают в большинстве магазинов.

Для потребителей советуют планировать покупки заранее, обращать внимание на акции и сравнивать цены в разных сетях. Локальные рынки остаются более доступным вариантом для овощей и бакалеи.

Удорожание продуктов в Днепре становится серьезным вызовом для семей с ограниченным бюджетом, поэтому грамотное планирование расходов в ближайшие недели поможет сохранить финансовую устойчивость.

