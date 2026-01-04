Спеціалісти обленерго оголосили нові графіки відключення світла у Вінниці на наступний тиждень – із 5 по 11 січня 2026 року.

Протягом наступного тижня – з 5 по 11 січня 2026 року – у місті Вінниця графіки відключення світла діятимуть лише протягом трьох днів, повідомляє Politeka.

За даними обленерго, знеструмлення в місті відбуватимуться орієнтовно з 9:00 до 16:00 години на час проведення профілактичних робіт в електромережах. Ці обмеження електропостачання будуть локальними, тобто зачеплять лише окремі вулиці та будинки.

У понеділок, 5 січня 2026 року, графіки відключення світла в Вінниці діятимуть лише для трьох будинків за адресами проспект Космонавтів, 53, 63, 69, пише Politeka.

Трохи більше знеструмлень планується на вівторок, 6 число. Зокрема обмеження електропостачання діятимуть по вулиці Грушевського, 20, 22, 24, 28, а також по вул. Миколи Оводова, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21/1, 23, 25, 26, 27, 29.

А в середу, 7 січня 2026 року, у Вінниці графіки відключення світла застосовуватимуть за такими адресами:

вул. Визволення, 4;

Магістратська, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 32;

Митрополита Петра Могили, 4, 6, 10;

Михайловського, 1А;

Келецька, 99, 126, 128;

Миколи Ващука, 14, 16А, 18, 20А;

Стельмаха, 43Б.

Інформацію про знеструмлення в місті на тиждень із 05.01 по 11.01 ще можуть оновити, тому стежте за актуальними даними на офіційному сайті обленерго.

