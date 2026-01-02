Енергетики попередили, які графіки відключення світла діятимуть в Одеській області 3 та 4 січня 2026 року.

У суботу та неділю, 3 та 4 січня 2026 року, в деяких населених пунктах Одеської області діятимуть локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Мова в матеріалі піде саме про знеструмлення, повʼязані з проведенням профілактичних робіт в електричних мережах регіону, які мають підвищити надійність електропостачання та попередити можливі аварійні ситуації.

Зокрема в суботу, 3 січня, за даними ДТЕК, спеціальні графіки відключення світла будуть застосовувати в межах Вилківської міської територіальної громади в Одеській області, пише Politeka. Орієнтовно з 8:00 до 19:00 без електроенергії залишаться мешканці села Мирне, які проживають по вулицях Врожайна та Миру.

Також у суботу планові знеструмлення відбудуться на території Окнянської селищної громади з 8:00 до 19:00 у таких населених пунктах:

Степанівка (вул. Молодіжна, Степанівка, Богдана Хмельницького, Ярослава Мудрого);

Омелянівка (Садова).

На неділю, 4 січня 2026 року, енергетики попереджають про локальні графіки відключення світла для деяких мешканців Великобуялицької територіальної громади. Там із 8:00 до 17:00 обмеження електропостачання діятимуть у селищі Буялик по вул. Центральна, 3, 8.

Про інші знеструмлення в регіоні на ці дні ДТЕК може оголосити пізніше, тому стежте за офіційними повідомленнями компанії.

