На початку березня 2026 року в українських супермаркетах знову фіксують подорожчання низки популярних продуктів у Полтавській області, пише Politeka.net.

Ми провели моніторинг цін на сайті Мінфіну та з'ясували, що виросло в ціні найбільше.

Подорожчання продуктів у Полтавській області раптово продовжилося весною. Водночас різниця між цінами у різних торговельних мережах залишається значною, що дозволяє покупцям заощаджувати, порівнюючи пропозиції магазинів.

Найвідчутніше зростання демонструє яловичина

Середня ціна на яловичину для гуляшу у березні становить 404,30 грн за кілограм. Для порівняння, у лютому середня вартість складала 389,36. Таким чином, за місяць продукт подорожчав майже на 15 гривень.

Вартість м’яса суттєво відрізняється залежно від супермаркету. Найдешевше яловичину можна придбати у Metro — 323,89 грн за кілограм. У Novus ціна становить 399. Найдорожчий варіант пропонує Megamarket — 490 за кілограм, що майже на 170 гривень більше, ніж у найдешевшій мережі.

Подорожчання торкнулося і бакалійної продукції

Середня ціна на пшоно у березні становить 39,40 грн за кілограм, тоді як у лютому вона була на рівні 36,46. Таким чином, крупа подорожчала майже на три гривні. У Metro пшоно продають за 38,90, а в Auchan — за 39,90, що робить пропозицію Metro дещо вигіднішою для покупців.

Зміни відбулися і в сегменті молочної продукції

Сир кисломолочний «Простонаше» 9% у березні має середню ціну 99,80 грн за упаковку 300 грамів. У лютому середня вартість становила 99,12, тобто зростання поки що незначне, але тенденція до подорожчання зберігається.

Найнижчу ціну на цей сир пропонує Metro — 95 грн. У Novus продукт коштує 98,99, тоді як у Megamarket його продають за 105,40, що робить цей магазин найдорожчим серед представлених.

