Специалисты облэнерго объявили новые графики отключения света в Виннице на следующую неделю – с 5 по 11 января 2026 года.

В течение следующей недели – с 5 по 11 января 2026 года – в Виннице графики отключения света будут действовать только в течение трех дней, сообщает Politeka.

По данным облэнерго, обесточения в городе будут происходить ориентировочно с 9:00 до 16:00 часов на время проведения профилактических работ в электросетях. Эти ограничения электроснабжения будут локальными, то есть затронут только отдельные улицы и дома.

В понедельник, 5 января 2026 года, графики отключения света в Виннице будут действовать только для трех домов по адресам проспект Космонавтов, 53, 63, 69, пишет Politeka.

Чуть больше обесточений планируется на вторник, 6 число. В частности, ограничения электроснабжения будут действовать по улице Грушевского, 20, 22, 24, 28, а также по ул. Николая Оводова, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21/1, 23, 25, 26, 27, 29.

А в среду, 7 января 2026 года, в Виннице графики отключения света будут применяться по следующим адресам:

ул. Освобождения, 4;

Магистратская, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 32;

Митрополита Петра Могилы, 4, 6, 10;

Михайловского, 1А;

Келецкая, 99, 126, 128;

Николая Ващука, 14, 16А, 18, 20А;

Стельмаха, 43б.

Информацию об обесточиваниях в городе на неделю с 05.01 по 11.01 еще могут обновить, следите за актуальными данными на официальном сайте облэнерго.

