Енергетики оголосили про додаткові графіки відключення світла в Вінницькій області на четвер, 8 січня 2026 року.

У Вінницькій області в четвер, 8 січня 2026 року, проводитимуть профілактичні роботи в електромережах і застосують відповідні графіки відключення світла, пише Politeka.

Знеструмлення відбуватимуться приблизно з 10:00 до 16:00 години.

За даними обленерго, зокрема такі графіки відключення світла 8 січня торкнуться Літинського району електричних мереж у Вінницькій області. Без електроенергії тимчасово залишаться мешканці таких населених пунктів:

Лука (будинки по вул. Катерини Білокур, Південна, Підлісна, Пінського, Сонячна);

Іванівці (вул. Заводська, Садова, Коцюбинського, Слобідська, Центральна);

Теси (Героїв Крут, Зарічанського, Зарічна, Північна, Шкільна);

Осічок (Вишнева, Шевченка).

Також, як повідомляє Politeka, графіки відключення світла 8 січня будуть застосовувати в Жмеринському районі електромереж Вінницької області. Знеструмленні відбудуться в низці населених пунктів:

Северинівка (Аптечна, Хмельницього, Грушевського, Вишнева, Джерельна, Європейська, Жовтнева, Заводська, Зарічна, Франка, Колгоспна, Кооперативна, Коцюбинського, Лісова, Лесі Українки, Миру, Молодіжна, Незалежності, Паркова, Патріотична, Перемоги, Польова, Пушкіна, Санаторна, Свободи та ін.);

Голубівка (Квітнева, Першотравнева, Центральна);

Олександрівка (Хмельницього, Грушевського, Казкова, Лісова, Молодіжна, Підлісна, Радянська, Шевченка);

Кудіївці (Хмельницького, Горького, Жовтнева, Козацька, Лесі Українки, Паркова, Пирогової, Польова, Шевченка);

частково Шевченкове, Слобода-Чернятинська, Хатки, Жмеринка, Чернятин.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.