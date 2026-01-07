У Вінницькій області в четвер, 8 січня 2026 року, проводитимуть профілактичні роботи в електромережах і застосують відповідні графіки відключення світла, пише Politeka.
Знеструмлення відбуватимуться приблизно з 10:00 до 16:00 години.
За даними обленерго, зокрема такі графіки відключення світла 8 січня торкнуться Літинського району електричних мереж у Вінницькій області. Без електроенергії тимчасово залишаться мешканці таких населених пунктів:
- Лука (будинки по вул. Катерини Білокур, Південна, Підлісна, Пінського, Сонячна);
- Іванівці (вул. Заводська, Садова, Коцюбинського, Слобідська, Центральна);
- Теси (Героїв Крут, Зарічанського, Зарічна, Північна, Шкільна);
- Осічок (Вишнева, Шевченка).
Також, як повідомляє Politeka, графіки відключення світла 8 січня будуть застосовувати в Жмеринському районі електромереж Вінницької області. Знеструмленні відбудуться в низці населених пунктів:
- Северинівка (Аптечна, Хмельницього, Грушевського, Вишнева, Джерельна, Європейська, Жовтнева, Заводська, Зарічна, Франка, Колгоспна, Кооперативна, Коцюбинського, Лісова, Лесі Українки, Миру, Молодіжна, Незалежності, Паркова, Патріотична, Перемоги, Польова, Пушкіна, Санаторна, Свободи та ін.);
- Голубівка (Квітнева, Першотравнева, Центральна);
- Олександрівка (Хмельницього, Грушевського, Казкова, Лісова, Молодіжна, Підлісна, Радянська, Шевченка);
- Кудіївці (Хмельницького, Горького, Жовтнева, Козацька, Лесі Українки, Паркова, Пирогової, Польова, Шевченка);
- частково Шевченкове, Слобода-Чернятинська, Хатки, Жмеринка, Чернятин.
