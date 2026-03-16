Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко прокоментував атаку на москву і підмосков’я цими вихідними і оцінив, чи не краще сконцентруватись на російській нафті, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, у москві відключали інтернет у більшості провайдерів, можуть початись відключення і по області. Кажуть, додає він, що це у рамках безпеки, але насправді не хочуть показувати правду, плюс бояться, щоб ніхто не було наводок, щоб самі москвичі не передавали інформацію про розташування важливих об’єктів, пересування військової техніки, розташування ППО тощо.

«Ледь не 2/3 всієї ППО, всіх ЗРК, засобів РЕБ і радарів сховано у районі москви. Україна за минулі роки зробила дуже багато для того, щоби зменшити потенціал агресора в засобах ППО, радарах і різного роду ЗРК, починаючи від С-400 «Тріумф», закінчуючи «Буками», «Панцирями» та іншими засобами. Подивіться, яка тільки дорога створена фактично для наших дронів в окупованому Криму, коли наші сили прориваються і системно знищують радари, пускові, машини заряджання тощо. Все це втрати. Все це призводить до того, що потенціал ППО падає, але довкола москви воно є. Його пройти важко», – пояснює Олександр Мусієнко.

На думку експерта, наразі, коли США дозволили росії транспортувати нафту, варто сконцентруватись на можливостях експорту, тобто бити по Новоросійську, Туапсе, Приморську, Усть-Лузі, а ще по самих танкерах тіньового флоту, по НПЗ і нафтобазах.

«До москви ще доберемося. Треба агресора ослабити економічно. Це і має бути стратегія. Ескалувати потрібно саме таким чином. По москві теж треба бити, але ми бачимо, що там сконцентрована ППО, важко проходити ці всі ешелони, там 3-4 кільця, які створені довкола москви і області. Тому, можливо, все ж таки варто сконцентруватися на можливостях експорту російської нафти, це буде серйозний удар по ворогові», – підсумовує Олександр Мусієнко.

