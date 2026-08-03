Дефіцит продуктів в Запоріжжі може посилитися у разі скорочення врожаю зернових та олійних культур, адже аграрії повідомляють про нестачу азотних добрив і зростання витрат на їх закупівлю, пише Politeka.net.

За словами фермерів, навесні придбати необхідні мінеральні добрива було непросто. В окремі періоди їх майже не було у продажу, а вартість, порівняно з минулим роком, зросла більш ніж на 10%.

Агроном Сергій Харченко зазначає, що використання азотних добрив на Черкащині скоротилося приблизно на 20–30%. Через це господарства ризикують отримати нижчу врожайність, оскільки саме азот є одним із ключових елементів для розвитку рослин.

Фахівці наголошують, що повноцінної заміни таким добривам наразі немає. Вони забезпечують формування зеленої маси та безпосередньо впливають на майбутній результат збору.

Експерти пояснюють, що проблеми виникли через зменшення внутрішнього виробництва, перебої з енергопостачанням, високі ціни на газ, логістичні труднощі й наслідки російських атак. Додатковий тиск створюють витрати на пальне та можливе підвищення транспортних тарифів.

Аналітики попереджають, що дефіцит продуктів в Запоріжжі може стати одним із наслідків зниження врожайності, якщо аграрії не зможуть забезпечити поля необхідною кількістю поживних речовин. За попередніми оцінками, урожай зернових здатен скоротитися на 15–20%, що також позначиться на експорті та доходах бюджету.

Для покращення ситуації представники аграрної галузі пропонують тимчасово скасувати мито на імпорт азотних добрив, зменшити акциз на дизельне пальне для сільськогосподарської техніки та спростити постачання окремих видів продукції морським шляхом. На їхню думку, такі рішення допоможуть стабілізувати забезпечення господарств і підтримати майбутній урожай.

Джерело: agronews

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