Подорожчання проїзду в Рівненській області фіксують пасажири на окремих міжміських напрямках.

Мешканці регіону повідомляють про нові ціни на квитки та пояснюють ситуацію зростанням вартості пального.

Перевізники певний час намагалися стримувати тариф. Однак останнім часом оплата за поїздки почала поступово зростати. Насамперед на це вплинуло підвищення ціни пального, яке суттєво збільшило витрати транспортних компаній.

Житель області Юрій розповів, що помітив зміни на маршруті Горбаків — Рівне. За його словами, квиток подорожчав на 10 гривень і тепер коштує 55 грн.

Місцеві також згадують, що у 2009–2012 роках поїздка за цим напрямком обходилася приблизно у 18 гривень. Через це нинішні розцінки викликають у пасажирів здивування та активні обговорення.

Здорожчання торкнулося і рейсу Рівне — Тучин. Поїздка за цим маршрутом тепер коштує 69 гривень, хоча раніше пасажири платили близько 52.

Експерти зазначають, що подорожчання проїзду в Рівненській області пов’язане насамперед зі зростанням витрат перевізників на пальне та технічне обслуговування транспорту. Такі фактори безпосередньо впливають на формування тарифів.

Фахівці радять пасажирам заздалегідь планувати поїздки, порівнювати різні маршрути та користуватися онлайн-сервісами для пошуку вигідніших варіантів. Також варто стежити за повідомленнями перевізників, які іноді пропонують акційні пропозиції або тимчасові знижки.

Мешканцям регіону радять стежити за оновленнями від перевізників, адже вартість поїздок може змінюватися залежно від економічної ситуації.

