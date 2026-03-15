Прогноз погоди на тиждень з 16 по 22 березня в Харкові обіцяє переважно хмарні дні з періодичними опадами, тому розповідаємо детальніше.

Прогноз погоди з 16 по 22 березня в Харкові свідчить про поступову зміну погодних умов протягом тижня, повідомляє Politeka.

Детальний прогноз погоди на тиждень з 16 по 22 березня в Харкові надали метеорологи на сайті sinoptik.ua.

16 березня у місті буде хмарно з самого ранку і до вечора. Упродовж доби температура коливатиметься від +3° вночі до +6° вдень. За відчуттями буде трохи прохолодніше.

17 березня прогнозується хмарний день із можливими короткочасними опадами в денні години. Температура повітря становитиме від +2° до +6°.

18 березня протягом дня збережеться переважно похмура атмосфера на вулиці. Температура коливатиметься в межах від +2° до +6°. Йтиме дощ з мокрим снігом, який потім перейде у просто дощ.

19 березня погодні умови суттєво покращаться. День та вечір будуть ясними, без опадів. Температура підніметься до +10° у денні години, що стане найтеплішим показником тижня.

Вночі очікується близько +2°. Тиск поступово знижуватиметься, але залишатиметься в межах норми. Вітер посилиться вдень до 4.2 м/с. Опадів не прогнозується.

Ранок 20 березня розпочнеться безхмарно, однак у другій половині дня небо вкриється хмарами. Температура повітря досягне +11° вдень. Опадів не очікується.

21 березня хмарність збережеться протягом усього дня. Температура становитиме від +3° уночі до +11° вдень. Опадів не прогнозують. Вітер помірний, до 3.9 м/с.

22 березня буде також хмарно. Температура коливатиметься від +2° до +10°. Опадів не очікується. Тиск залишатиметься близьким до середніх значень. Вітер помірний, до 3.8 м/с.

Отже, прогноз погоди на з 16 по 22 березня в Харкові передбачає дні з дощами та поступове покращення погодних умов у другій половині тижня.

