Компенсація за оренду житла для переселенців у Харкові надає можливість частково або повністю покрити витрати на проживання для тих, хто залишив свій дім через війну.

Компенсація за оренду житла для переселенців у Харкові передбачає, що люди, які уклали офіційний договір та зареєстрували його у відповідних державних органах, можуть отримати щомісячну фінансову підтримку від держави, повідомляє Politeka.

Наразі виплати для ВПО складають 2000 гривень на дорослого та 3000 гривень на дитину чи особу з інвалідністю, і ці кошти можуть частково компенсувати оренду житла для переселенців у Харкові.

Утім, ринок нерухомості наразі не готовий пропонувати доступні квартири для українців, а власники квартир часто встановлюють власні правила та підвищують ціни.

За словами експертки з ринку нерухомості Вікторії Берещак, орендодавці нерідко відмовляються працювати з ВПО через економічні та психологічні фактори, адже ця категорія здається менш платоспроможною.

Вона зазначила, що близько 98% ринку оренди перебуває в тіні, що дозволяє власникам квартир встановлювати умови на свій розсуд.

Це пояснює появу оголошень на кшталт "Здам квартиру тільки не для ВПО", а також завищення цін на нерухомість іноді на 30%.

Експертка підкреслила, що на законодавчому рівні зараз розробляється механізм соціальної здачі нерухомості, який передбачає пріоритет для ВПО.

Однак ця система наразі перебуває на етапі впровадження і поки не покриває всі потреби внутрішньо переміщених громадян.

Тож компенсація за оренду житла для переселенців у Харкові - це чи не єдиний механізм, який допомагає втриматись на плаву.

Водночас, державні програми та партнери, зокрема агентства ООН, надають сім’ям додаткову грошову допомогу та підтримку у ремонті пошкодженого житла або укриттів.

