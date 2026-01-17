Компенсация за аренду жилья для переселенцев в Харькове позволяет частично или полностью покрыть расходы на проживание для тех, кто покинул свой дом из-за войны.

Компенсация за аренду жилья для переселенцев в Харькове предусматривает, что люди, заключившие официальный договор и зарегистрировавшие его в государственных органах, могут получить ежемесячную финансовую поддержку от государства, сообщает Politeka.

В настоящее время выплаты для ВПЛ составляют 2000 гривен на взрослого и 3000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью, и эти средства могут частично компенсировать аренду жилья для переселенцев в Харькове.

Впрочем, рынок недвижимости пока не готов предлагать доступные квартиры для украинцев, а владельцы квартир часто устанавливают свои правила и повышают цены.

По словам эксперта по рынку недвижимости Виктории Берещак, арендодатели нередко отказываются работать с ВПЛ из-за экономических и психологических факторов, ведь эта категория кажется менее платежеспособной.

Она отметила, что около 98% рынка аренды находится в тени, что позволяет владельцам квартир устанавливать условия по своему усмотрению.

Это объясняет появление объявлений типа "Сдам квартиру только не для ВПЛ", а также завышение цен на недвижимость иногда на 30%.

Эксперт подчеркнула, что на законодательном уровне сейчас разрабатывается механизм социальной сдачи недвижимости, предусматривающий приоритет для ВПЛ.

Однако эта система находится на этапе внедрения и пока не покрывает все потребности внутренне перемещенных граждан.

Компенсация за аренду жилья для переселенцев в Харькове - это едва ли не единственный механизм, который помогает удержаться на плаву.

В то же время государственные программы и партнеры, в том числе агентства ООН, предоставляют семьям дополнительную денежную помощь и поддержку в ремонте поврежденного жилья или укрытий.

