Подорожчання продуктів у Харківській області торкнулося окремих груп товарів, тож розповідаємо про це більше.

Подорожчання продуктів у Харківській області найбільше проявилося у сегменті круп і олії, повідомляє Politeka.

Фахівці Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міськради проаналізували динаміку вартості базових товарів і оприлюднили актуальні показники.

За даними міськради, порівняно із січнем минулого року помітніше виріс цінник на гречку. Тут подорожчання продуктів у Харківській області склало 30%.

Пшоно виосло на 17%, пшеничне борошно - на 13%, соняшникова олія - на 16%, а манна крупа - на 10%. При цьому частина позицій навпаки знизилася в ціні, зокрема цукор подешевшав на 17%, макарони - на 14;, а рис круглозернистий - на 9%.

У регіоні наразі фіксують такі середні розцінки на основні товари: гречана крупа коштує 46,05 грн за кілограм, рис довгозернистий - 52,95 грн за кілограм, рис круглозернистий - 53,65 грн, пшоно - 32,1 грн, манна крупа - 27,99 грн, цукор - 28,4 грн, сіль кам'яна - 15,25 грн, пшеничне борошно - 29,4 грн.

Макаронні вироби ріжки - 29,95 грн, соняшникова олія - 85,05 грн за обсяг 850 мл. Окремо зазначається, що у межах загальної тенденції, яку формує подорожчання продуктів у Харківській області, зросла і вартість курячих яєць.

Порівняно із січнем 2025 року ціна піднялася на 10% і нині коливається від 70 до 90 грн за десяток.

У Департаменті звертають увагу, що підняття цін нерівномірне по різних категоріях, тому містянам радять відстежувати актуальні цінники, адже вартість базових позицій змінюється залежно від попиту та ситуації на ринку.

