Безкоштовне житло для ВПО в Харкові надається через спеціальні фонди, створені місцевими радами та уповноваженими органами.

Проживання передбачене на строк до одного року і може бути продовжене, якщо сім’я або окрема особа не змогла знайти інше помешкання.

Мінімальна площа визначена законодавчо — не менше 6 квадратних метрів на людину. Першочергово квартири отримують багатодітні родини, вагітні жінки, особи з інвалідністю, пенсіонери та ті, чиї домівки постраждали під час бойових дій.

Рішення про надання житла ухвалюють за бальною системою оцінки потреб, що дозволяє визначати пріоритетність кандидатів.

Щоб стати на облік і претендувати на тимчасове розміщення, переселенці звертаються до центрів надання адміністративних послуг, виконкомів міських чи сільських рад та районних держадміністрацій.

На кожну особу або сім’ю заводять облікову справу з індивідуальним номером, за яким здійснюють подальший розподіл квартир. Після внесення до реєстру оформляють документи та підписують угоду про тимчасове проживання. Процедура включає перевірку паперів, підтвердження статусу ВПО та оцінку потреб.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові забезпечує безпечне перебування, підтримує адаптацію та стабільність у новому середовищі. Переселенці отримують можливість облаштувати побут і планувати майбутнє, відчуваючи державну підтримку навіть у складних умовах.

Програма дозволяє зосередитися на відновленні звичного ритму життя та формуванні стабільності в новому місці.

