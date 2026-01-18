Подорожание продуктов в Харьковской области коснулось отдельных групп товаров, так что рассказываем об этом больше.

Подорожание продуктов в Харьковской области больше всего проявилось в сегменте круп и растительного масла, сообщает Politeka.

Специалисты Департамента административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета проанализировали динамику стоимости базовых товаров и обнародовали актуальные показатели.

По данным горсовета, по сравнению с январем прошлого года, заметнее вырос ценник на гречку. Здесь подорожание продуктов в Харьковской области составило 30%.

Пшено выосло на 17%, пшеничная мука – на 13%, подсолнечное масло – на 16%, а манная крупа – на 10%. При этом часть позиций наоборот снизилась в цене, в том числе сахар подешевел на 17%, макароны – на 14;, а рис круглозернистый – на 9%.

В регионе фиксируют такие средние расценки на основные товары: гречневая крупа стоит 46,05 грн за килограмм, рис длиннозернистый - 52,95 грн за килограмм, рис круглозернистый - 53,65 грн, пшено - 32,1 грн, манная крупа - 27,99 грн, 8 15,25 грн, пшеничная мука – 29,4 грн.

Макаронные изделия рожки – 29,95 грн, подсолнечное масло – 85,05 грн за объем 850 мл. Отдельно отмечается, что в рамках общей тенденции, формирующей подорожание продуктов в Харьковской области, возросла и стоимость куриных яиц.

По сравнению с январем 2025 цена поднялась на 10% и сейчас колеблется от 70 до 90 грн за десяток.

В Департаменте обращают внимание, что повышение цен неравномерно по разным категориям, поэтому горожанам советуют отслеживать актуальные ценники, ведь стоимость базовых позиций меняется в зависимости от спроса и ситуации на рынке.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Харьковской области: какие новые цены установили магазины.

Также Politeka сообщала, Дефицит хлеба в Харьковской области: какие товары уже ограничены на полках.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: что делать в случае задержки выплат.