Подорожчання продуктів у Львівській області вже відчули мешканці регіону, адже витрати на базові позиції відчутно зросли.

Подорожчання продуктів у Львівській області особливо помітне на прикладі бакалійних та молочних товарів, повідомляє Politeka.

За даними з офіційного сайту Мінфіну, подорожчання продуктів у Львівській області проявилося на прикладі зеленого горошку Novus, середня ціна якого в січні 2026 року становить 49,99 грн за банку 410 грамів.

Для порівняння, у грудні 2025 року середня вартість була 45,69 грн, що свідчить про зростання на майже 4 гривні або 1,9% за місяць.

Такі зміни відчутні і для молочних товарів: вершки Простонаше 10% виросли в середньому до 39,08 грн за 200 мл, тоді як у грудні 2025 року середній цінник був 37,53 грн.

Подорожчання продуктів у Львівській області стосується й круп, зокрема пшона. Середній цінник на пшоно у січні 2026 року склав 33,05 грн за кілограм, що на понад 5% більше, ніж у грудні 2025 року, коли середня вартість була 31,83 грн.

Підняття вартості базових товарів пояснюють комплексом факторів, серед яких сезонний попит після свят, логістичні витрати та вплив економічних і валютних коливань на вартість імпортних складових.

Експерти зазначають, що війна залишається ключовим чинником у формуванні цінників на продовольчі товари. Зменшення виробництва худоби і птиці, перебої з електропостачанням та підвищені витрати на газ і генератори змушують виробників коригувати ціни.

Додатково впливає інфляція та зростання витрат на корми, електроенергію та заробітну плату персоналу. Для львів’ян це означає, що щоденні витрати на продовольство з початку року зросли.

