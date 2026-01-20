Подорожание продуктов во Львовской области уже ощутили жители региона, ведь затраты на базовые позиции ощутимо выросли.

Подорожание продуктов во Львовской области особенно заметно на примере бакалейных и молочных товаров, сообщает Politeka.

По данным официального сайта Минфина, подорожание продуктов во Львовской области проявилось на примере зеленого горошка Novus, средняя цена которого в январе 2026 года составляет 49,99 грн за банку 410 граммов.

Для сравнения, в декабре 2025 года средняя стоимость была 45,69 грн, что свидетельствует о росте почти на 4 гривны или 1,9% за месяц.

Такие изменения ощутимы и для молочных товаров: сливки простонаше 10% выросли в среднем до 39,08 грн за 200 мл, тогда как в декабре 2025 года средний ценник был 37,53 грн.

Подорожание продуктов во Львовской области касается и круп, в том числе пшена. Средний ценник на пшено в январе 2026 года составил 33,05 грн за килограмм, что на 5% больше, чем в декабре 2025 года, когда средняя стоимость была 31,83 грн.

Увеличение стоимости базовых товаров объясняют комплексом факторов, среди которых сезонный спрос после праздников, логистические затраты и влияние экономических и валютных колебаний на стоимость импортных составляющих.

Эксперты отмечают, что война остается ключевым фактором в формировании ценников на продовольственные товары. Уменьшение производства скота и птицы, перебои с электроснабжением и повышенные затраты на газ и генераторы заставляют производителей корректировать цены.

Дополнительно влияет инфляция и рост расходов на корма, электроэнергию и заработную плату персонала. Для львовян это означает, что ежедневные расходы по продовольствию с начала года выросли.

