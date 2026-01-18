Прогноз на тиждень з 19 по 25 січня у Харкові дає змогу для місцевих жителів планувати свої справи, відповідно до погоди.

Прогноз погоди на тиждень з 19 по 25 січня у Харкові свідчить про стабільний холод з мінливою хмарністю та невеликою ймовірністю опадів, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди на тиждень з 19 по 25 січня у Харкові передбачає, що в понеділок, 19.01, температура коливатиметься від -14° вночі до -9° вдень. Протягом дня небо залишатиметься вкрите хмарами, опадів не буде, а вітер досягатиме 2,3 м/с увечері.

У вівторок, 20.01, температура коливатиметься між -10° вночі та -8° вдень, а хмарна погода протримається весь день. Вітер дещо посилиться до 2,7 м/с уночі та зменшиться до 1,8 м/с ввечері. У середу, 21.01, будуть аналогічні показники.

22.01 повітря охолодиться вдень до -7°, вночі температура опуститься до -9°. Сонце рідко з’являтиметься з-за хмар, опадів не очікується. Вітер коливатиметься від 2,3 до 3,2 м/с, а вологість буде від 74% до 88%.

У п’ятницю, 23.01, температура вдень досягне -9°, а вночі знизиться до -10°. Небо залишатиметься хмарним весь день.

У суботу, 24.01, температура опуститься до -18° вночі. Сонце буде рідко виднітися, небо буде вкрите хмарами, вітер досягатиме 3,1 м/с.

У неділю, 25.01, синоптики передбачають найнижчі температури на тижні: вдень -16°, вночі -22°. Ввечері небо проясниться, але протягом дня воно залишатиметься хмарним.

Таким чином, прогноз погоди на тиждень з 19 по 25 січня у Харкові демонструє переважну хварність, вітер та сильні морози. Містянам варто одягатися тепліше та враховувати холодну температуру вночі при плануванні поїздок і прогулянок.

