Безкоштовне житло для ВПО в Харкові створює умови для безпечного перебування, сприяє адаптації та допомагає людям відновити базову стабільність.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові надають через спеціальні фонди, сформовані рішеннями місцевих рад і профільних структур, повідомляє Politeka.

Тимчасове проживання розраховане на період до одного року. У разі відсутності альтернативного варіанту розміщення термін можуть подовжити після повторного розгляду звернення.

Норми площі визначені законодавством: щонайменше шість квадратних метрів на одну особу. Першочергове право мають багатодітні родини, люди з інвалідністю, пенсіонери, вагітні жінки, а також громадяни, чиї помешкання зазнали пошкоджень через обстріли.

Відбір кандидатів здійснюється за бальною системою. Вона враховує соціальний стан, умови проживання та рівень потреб кожного заявника.

Для постановки на облік переселенці подають документи через центри надання адміністративних послуг, виконавчі комітети або районні адміністрації. Після реєстрації формується персональна справа з індивідуальним номером.

На наступному етапі відбувається перевірка даних, підтвердження статусу та підписання договору про користування приміщенням. Лише після цього ухвалюється остаточне рішення щодо заселення.

Фахівці зазначають, що безкоштовне житло для ВПО в Харкові створює умови для безпечного перебування, сприяє адаптації та допомагає людям відновити базову стабільність. Програма дає можливість налагодити побут і поступово планувати подальші кроки навіть у складних реаліях.

Крім того, у Харкові пенсіонери також мають можливість отримати допдати.

Компенсаційну доплату починають нараховувати від досягнення цього віку – після дня народження. Тож за перший місяць вона буде виплачена не повністю, а пропорційно до даної кількості днів.

