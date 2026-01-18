Прогноз на неделю с 19 по 25 января в Харькове позволяет местным жителям планировать свои дела в соответствии с погодой.

Прогноз погоды на неделю с 19 по 25 января в Харькове свидетельствует о стабильном холоде с переменной облачностью и небольшой вероятностью осадков, сообщает Politeka.

Прогноз погоды на неделю с 19 по 25 января в Харькове предполагает, что в понедельник, 19:01, температура будет колебаться от -14° ночью до -9° днем. В течение дня небо будет покрыто облаками, осадков не будет, а ветер будет достигать 2,3 м/с вечером.

Во вторник, 20:01, температура будет колебаться между -10° ночью и -8° днем, а облачная погода продержится весь день. Ветер несколько усилится до 2,7 м/с ночью и снизится до 1,8 м/с вечером. В среду, 21.01, будут подобные показатели.

22.01 воздух охладится днем ​​до -7°, ночью температура опустится до -9°. Солнце будет редко появляться из-за облаков, осадков не ожидается. Ветер будет колебаться от 2,3 до 3,2 м/с, а влажность будет от 74 до 88%.

В пятницу, 23:01, температура днем ​​достигнет -9°, а ночью снизится до -10°. Небо будет облачным весь день.

В субботу, 24:01, температура опустится до -18° ночью. Солнце будет редко виднеться, небо будет покрыто облаками, ветер будет достигать 3,1 м/с.

В воскресенье, 25.01, синоптики предусматривают самые низкие температуры в неделю: днем ​​-16°, ночью -22°. Вечером небо прояснится, но в течение дня оно будет облачным.

Таким образом, прогноз погоды на неделю с 19 по 25 января в Харькове демонстрирует подавляющую болезнь, ветер и сильные морозы. Горожанам следует одеваться теплее и учитывать холодную температуру ночью при планировании поездок и прогулок.

