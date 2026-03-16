З початку 2026 року в Одеській області відбулося подорожчання проїзду, повідомляє Politeka.

Зміни торкнулися приміських та міжміських маршрутів, що безпосередньо впливає на щоденні витрати мешканців і внутрішніх переселенців.

Найбільше підвищення зафіксовано на рейсі №560 «Білгород-Дністровський — Одеса». Квиток тепер коштує 200 гривень замість 160, що створює додаткове фінансове навантаження для пасажирів, які регулярно користуються цим маршрутом.

Перевізники пояснюють підвищення цін зростанням вартості пального, витратами на ремонт і забезпечення безперебійного функціонування рейсів. Місцеві жителі активно обговорюють нові тарифи та очікують додаткових уточнень від адміністрації.

Розклад відправлень із Білгорода-Дністровського: 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:50, 18:00. Зворотні рейси з Одеси (АС Старосінна): 07:30, 08:30, 09:20, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15:10, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00. Перевізники радять уточнювати час відправлень у диспетчерів.

В обласному центрі одночасно розширюють мережу соціального транспорту. Безкоштовний маршрут «проспект Свободи — вулиця Архітекторська» дублює трамвай №27 і забезпечує сполучення між районами під час перебоїв електропостачання.

Експерти радять пасажирам планувати поїздки заздалегідь, перевіряти актуальні розклади та розглядати альтернативні види пересування, щоб уникнути незручностей.

Мешканцям нагадують слідкувати за повідомленнями перевізників і враховувати витрати на транспорт у щоденному бюджеті.

Подорожчання проїзду в Одеській області підкреслює важливість планування витрат на пересування як у містах, так і на приміських маршрутах.

