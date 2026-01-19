Для українців заплановані масштабні планові графіки відключення світла в Сумах на 20 січня.

Графіки відключення світла в Сумах на 20 січня вводяться на десятках вулиць через планові та технічні роботи, що проводитимуть енергетики, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Сумиобленерго».

Заплановані масштабні планові графіки відключення світла в Сумах на 20 січня, які торкнуться значної кількості вулиць у різних районах міста. Такі обмеження вводяться у зв’язку з проведенням ремонтних та профілактичних робіт на електромережах, а також з метою технічного обслуговування обладнання.

Графіки відключення світла в Сумах на 20 січня виглядають наступним чином:

08:00–16:30

Веретенівська — 1, 1/4, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15

Виноградна — 1, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40

Липовий — 9

08:00–16:00

Санаторна — 3, 3/1

09:00–18:00

Прорізний — 15

Бетховена — 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23

Василя Стуса — 53, 53А, 55, 55А, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79

Генерала Чупринки — 2, 4, 8

Дунайська — 1, 3, 3А, 5, 6, 6/1, 7, 7А, 8, 8/2, 9, 10, 10Б, 11, 12, 12А, 13, 13/1, 14, 15, 16/1, 16/2, 17, 17/2, 18, 19, 20, 20/2, 21, 22, 23, 23/2, 24, 25, 25/1, 26, 26/2, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/2, 33, 34, 34/1, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49

Дунайський — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17А, 19, 19/1, 21, 23, 25, 501Z

09:00–15:00

Білопільський Шлях — 33Р

Бузкова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54, 58, 66, 68, 74, 76, 80, 80/2, 82, 84, 86, 90, 96, 102, 104, 108, 110, 114, 116

Весняний — 1, 3, 5, 9, 11

Горобинова — 3, 3/1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 48, 50, 52

Горобиновий — 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11

Каштанова — 2, 4, 6, 8, 10, 10А, 10Б, 14/1

Малинова — 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 99, 127

09:00–18:00

Миколи Міхновського — 1, 2, 2А, 3, 3/1, 3/3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 8/1, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 16, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Польова — 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Прорізний — 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/2

Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям Сумської області рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах: як саме можна отримати підтримку.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати за проїзд у Сумській області: які зміни відбулися.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для ВПО в Сумській області: як отримати та що варто знати.