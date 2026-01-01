Гуманітарна допомога для ВПО в Сумській області дозволяє переселенцям отримувати стабільну підтримку.

Гуманітарна допомога для ВПО в Сумській області запроваджена для підтримки внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.

Ініціатива реалізується Римо-Католицькою Церквою Конотопа та спрямована на забезпечення продуктовими наборами соціально вразливих категорій населення.

Програма охоплює тимчасових мешканців Конотопської громади. Першочергово допомогу отримують матері-одиначки, багатодітні родини, люди з інвалідністю та ті, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Для участі необхідно заповнити онлайн-форму та надати відомості про життєву ситуацію. Це дозволяє організаторам визначати черговість і справедливо розподіляти ресурси серед тих, хто найбільше потребує.

Продуктові набори видаються виключно особисто за адресою: вулиця Клубна, 72а. Надсилання поштою або отримання пакетів від імені третіх осіб не передбачене. Працівники Церкви контролюють реєстрацію та консультують відвідувачів, забезпечуючи прозорість процесу.

Гуманітарна допомога для ВПО в Сумській області дозволяє переселенцям отримувати стабільну підтримку, зменшує ризики дефіциту базових продуктів та сприяє ефективному використанню ресурсів громади. Ініціатива працює постійно, охоплюючи нові домогосподарства та підтримуючи тих, хто опинився у складних життєвих умовах.

Мешканців закликають стежити за повідомленнями Церкви, щоб вчасно подати заявку та скористатися доступною підтримкою.

Додатково, організатори радять заздалегідь перевіряти графік видачі та готувати всі необхідні документи для швидкого отримання допомоги.

