Подорожчання проїзду в Чернівцях підкреслює вплив зростання витрат на транспорт на пасажирські перевезення.

У Чернівцях прийнято рішення щодо подорожчання проїзду у міських автобусах, повідомляє Politeka.

Сума нового тарифу становить 17 гривень. Такий тариф встановлено на період із 16 березня до 15 квітня відповідно до рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 10 березня 2026 року.

Про це повідомляє Чернівецьке тролейбусне управління.

Для учнів закладів загальної середньої освіти у будні дні вартість поїздки становить 8 грн за наявності учнівського квитка.

Наразі тариф тимчасовий, але перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів автобусними маршрутами на території Чернівецької громади, у термін до 20 березня необхідно надати до департаменту транспорту оновлені розрахунки прогнозованих тарифів.

Зміни стосуються лише автобусів. Вартість проїзду в тролейбусах залишається без змін.

Перевізник Степан Косташ, який обслуговує маршрут №20, пояснює, що два тижні тому заправляв транспорт по 56 гривень за літр палива, а наразі — за 76 гривень. Через це він зазнає збитків.

«Якщо мали плани купити якесь колесо чи відремонтувати машину, то все відклали, бо гроші йдуть на паливо. Вже влізли в борги за паливо. Зростання тарифу на дві гривні — це тимчасовий варіант, щоб мати змогу існувати», — каже Косташ.

За словами перевізника, якщо тариф не переглянуть, він буде змушений відмовлятися від маршруту, що негативно вплине на регулярність перевезень пасажирів.

Подорожчання проїзду в Чернівцях підкреслює вплив зростання витрат на транспорт на пасажирські перевезення та важливість своєчасного перегляду тарифів для забезпечення стабільного обслуговування.

Джерело

Останні новини України:

