Новий графік руху транспорту в Хмельницькій області почне діяти з 27 січня, повідомляє Politeka.

У Кам’янці-Подільському з 27 січня набирає чинності новий графік руху транспорту. Проїзд залишиться на рівні 7 гривень.

Міська рада повідомляє, що зміни торкнуться кількох маршрутів. Додаткові рейси отримають маршрути №20, №21 та №22, а кількість транспорту на лініях буде збільшена для зручності пасажирів. Рух громадського транспорту заплановано до 19:00, а після набору та підготовки водіїв з’являться вечірні рейси до 21:00.

У рамках оновлення облаштують нові зупинки. Вони з’являться з обох боків вулиці Крип’якевича та поблизу перехрестя з вулицею Сіцинського.

За словами представників міськради, новий графік руху транспорту в Хмельницькій області спрямований на покращення доступності та комфортності пересування містом для жителів та гостей Кам’янця-Подільського.

Крім того, у Хмельницькому раніше вже повідомляли про введення ще одного нового графіка. Йдеться про запуск нового автобусного маршруту № 23А.

Автобусний маршрут з’єднує мікрорайони Катіон та Ракове. Для перевезень задіяно п’ять великогабаритних автобусів, що допомагає знизити навантаження на інші лінії та зробити поїздки більш зручними для пасажирів.

Інтервал руху становить близько 20 хвилин. Лінія охоплює ключові об’єкти міської інфраструктури.

Маршрут проходить через мікрорайон Катіон, районну лікарню, Речовий ринок, Філармонію, Торговельний центр та Поліклініку №1. Далі автобус курсує до готелю «Поділля», залізничного вокзалу, Автостанції №2, Військового шпиталю, Ліцею №9 та завершує рух на кінцевій зупинці біля Поліклініки №3.

