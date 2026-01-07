Новий графік руху транспорту в Хмельницькому додав більше зручності у щоденні поїздки місцевих мешканців, тож розповідаємо деталі.

Новий графік руху транспорту в Хмельницькому передбачає запуск нового автобусного маршруту № 23А, який з 5 січня почав курсувати між двома мікрорайонами, повідомляє Politeka.

Про початок роботи маршруту повідомив заступник міського голови Микола Ваврищук, наголосивши, що рішення ухвалене з урахуванням звернень мешканців і потреб міської транспортної мережі.

За словами посадовця, даний маршрут має забезпечити більш зручне та рівномірне сполучення між житловими районами, медичними закладами, транспортними вузлами та центральною частиною міста.

Новий графік руху транспорту в Хмельницькому передбачає що автобус їздить між мікрорайонами Катіон та Ракове. На маршруті працюють п’ять великогабаритних автобусів, що дозволяє зменшити навантаження на інші напрямки та зробити поїздки комфортнішими для пасажирів.

Інтервал руху становить орієнтовно 20 хвилин. Маршрут автобуса охоплює низку ключових об’єктів міської інфраструктури.

Він курсує через мікрорайон Катіон, районну лікарню, Речовий ринок, Філармонію, Торговельний центр, Поліклініку № 1, готель «Поділля», залізничний вокзал, Автостанцію № 2, Військовий шпиталь, Ліцей № 9 та прямує до кінцевої зупинки біля Поліклініки № 3.

У зворотному напрямку автобуси рухаються за таким самим маршрутом, що забезпечує симетричність та зручність пересування для пасажирів у різні частини міста.

У міській раді радять місцевим враховувати новий графік руху транспорту в Хмельницькому. Актуальний розклад доступний на офіційних онлайн ресурсах khm.rozklad.in.ua та city.dozor.

