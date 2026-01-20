Новый график движения транспорта в Хмельницкой области направлен на улучшение доступности и комфортности передвижения по городу.

Новый график движения транспорта в Хмельницкой области начнет действовать 27 января, сообщает Politeka.

В Каменце-Подольском с 27 января вступает в силу новый график движения транспорта. Проезд останется на уровне 7 гривен.

Городской совет сообщает, что изменения коснутся нескольких маршрутов. Дополнительные рейсы получат маршруты №20, №21 и №22, а количество транспорта на линиях будет увеличено для удобства пассажиров. Движение общественного транспорта запланировано до 19:00, после набора и подготовки водителей появятся вечерние рейсы до 21:00.

В рамках обновления обустроят новые остановки. Они появятся по обе стороны улицы Крипьякевича и вблизи перекрестка с улицей Сицинского.

По словам представителей горсовета, новый график движения транспорта в Хмельницкой области направлен на улучшение доступности и комфортности передвижения по городу для жителей и гостей Каменец-Подольского.

Кроме того, в Хмельницком ранее сообщалось о введении еще одного нового графика. Речь идет о запуске нового автобусного маршрута №23А.

Автобусный маршрут соединяет микрорайоны Катион и Раково. Для перевозок задействовано пять крупногабаритных автобусов, что помогает снизить погрузку на другие линии и сделать поездки более удобными для пассажиров.

Интервал движения составляет около 20 минут. Линия включает ключевые объекты городской инфраструктуры.

Маршрут проходит через микрорайон Катион, районную больницу, Вещевой рынок, Филармонию, Торговый центр и Поликлинику №1. Далее автобус курсирует в гостиницу «Подолье», железнодорожный вокзал, Автостанцию ​​№2, Военный госпиталь, Лицей №9 и завершает движение на конечной остановке возле Поликлиники №3.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Киеве: украинцев предупреждают о трудностях в 2026 году, какой товар под угрозой.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области: кто может потерять выплаты и почему.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве: какие расценки теперь актуальны.