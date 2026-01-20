Українцям оголосили докладні графіки відключення світла в Сумській області на 21 січня.

Графіки відключення світла в Сумській області на 21 січня охопить окремі населені пункти, там будуть проводити планові роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Сумиобленерго».

У зв’язку з технічними роботами компанія «Сумиобленерго» сформувала детальні графіки відключення світла в 21 січня на території Сумської області. Графіки відключення світла на 21 січня будуть діяти в Глухові з 9 ранку та триватимуть до 15 години за такими адресами:

Веригінська — № 29–36, 38, 40, 42, 42А

Ветеринарний — № 1–3, 5, 7, 9, 11, 13

Водотеченський — № 1–21, 22–26, 28–30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 53Г, 68Г

Вознесенська — № 2, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25А, 27, 27А, 28–32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46Б, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 66

Вознесенський — № 1, 4–6, 11, 16, 18, 20, 30

Вокзальна — № 4, 4А, 6, 6А, 8, 9

Генерала Грекова — № 13

Героїв Крут — № 1, 1Г, 2, 3, 3В, 4, 5, 8, 8/112, 10, 10А, 16Г

Героїв Рятувальників — № 1–15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55

Червоної Рути — № 1–26

Черешнева — № 1, 2, 2А, 2Б, 3, 5–16, 16А, 17–20, 22–24, 24А, 24Г, 25–29, 30–35, 35А, 36–39, 40–45, 46–49, 50–55, 56–59, 60–65, 66–69, 70–75, 76–82, 84, 86, 88, 90, 90А, 92, 94, 96, 96А

Шапоріна — № 1–11

Глухівських дивізій — № 11

Годунівська — № 1, 3, 10Г, 11, 19, 21–29А, 32–66, 68

Годунівський — № 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

Григорія Сковороди — № 1–4

З 8 до 17 години вводяться додаткові обмеження в Охтирці. Вимкнення торкнуться низки адрес:

Олександра Мішечкіна — № 30Б, 33, 36, 38А, 40

Холодноярська — № 64, 64А, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 75, 76, 77, 77А, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95А, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 104А, 105, 106, 106А, 107, 107/2, 108, 109, 110, 111, 112, 112А, 113, 114, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 141А, 143

Шкільний — № 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58А, 60, 62, 64, 66

Миргородська — № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

Олександра Твердохлібова — № 1, 2, 2В, 3, 4, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 27А, 29, 31, 35

Лесі Українки — № 107, 120, 136, 137, 138, 140

Юрія Самброса — № 1, 2, 3

Ярослава Мудрого — № 7, 12

Лозовий — № 7, 8, 10, 12

Сумська — № 194, 195

Шовковичний — № 1, 3, 4, 4А, 4/4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Олімпійська — № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40

Ярмарковий — № 29, 31, 55А

Соснова — № 31

Охтирських дивізій — № 1, 1А, 2, 3

Знеструмлення охоплять будинки в населеному пункті Шостка з 9 до 15 години:

Молодіжна — № 14

Вінниця — № 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62А

Привокзальна — № 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 15, 19, 121Ш

Олени Пчілки — № 18

Героїв Шосткинщини — № 24

Садовий бульвар — № 31, 33, 35

Також тимчасова перерва в електропостачанні трапиться в населеному пункті Недригайлів з 9 до 15 години за адресами:

Зарудка — № 1, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68/1, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 74, 75, 76, 77, 78, 78А, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 93, 93А, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 111А, 113, 115, 117, 166А

Івана Франка — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 41, 43, 45

Миру — № 6, 6А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35

Паркова — № 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 51

Садова — № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

Слобідська — № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20Г, 22

пров. 2-й Сумський — № 52, 54, 56, 56А

Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям Сумської області рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

